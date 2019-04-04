Сайты о подготовке взрывчатки заблокированы по требованию прокуратуры

04.04.2019 17:38 83

Кировская прокуратура обнаружила в Интернете сайты, на которых рассказывались способы изготовления взрывных устройств, сообщила пресс-служба областной прокуратуры в четверг, 4 апреля.

Эти страницы нарушали законодательство о противодействии терроризму и незаконному обороту оружия. Прокуратура обратилась в суд, тот постановил запретить страницы с опасным содержанием. Решение направлено в Роскомнадзор.

Фото: pxhere.com