BMW X6 отобрали у строительной фирмы за долги

04.04.2019 15:29 493

Калужская строительная фирма задолжала 1,5 миллиона по налогам, страховым взносами и многочисленным штрафам ГИБДД, сообщила пресс-служба управления судебных приставов в четверг, 4 апреля.

У фирмы был автомобиль BMW X6. Директор организации уверял, что не знает, где находится машина. Но через некоторое время приставы совместно с инспекторами ГИБДД задержали машину на улице Степана Разина в Калуге. За рулем был сам руководитель строителей.

Машину арестовали. Ее планируют продать на торгах, чтобы погасить долги организации. Строителям, кроме основной задолженности, придется выплатить еще и несколько сотен тысяч исполнительного сбора.

Фото: УФССП.