Лесные пожары угрожают 47 населенным пунктам

04.04.2019 14:58 245

47 населенных пунктов попали в список, как подверженные угрозе лесных пожаров, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС в четверг, 4 апреля. В основном в списке деревни и села. Единственный город, которому опасен загоревшийся лес — Спас-Деменск. К началу пожароопасного периода в этих населенных пунктах необходимо утвердить специальные паспорта. Фото: ГУ МЧС по Калужской области.



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