Девушка возила наркотики в плюшевом зайце

04.04.2019 14:39 313

На днях 25-летнюю женщину на иномарке остановили инспекторы ГИБДД, сообщила пресс-служба областного УМВД в четверг, 4 апреля.

Она так нервничала при общении с полицией, что те решили осмотреть ее автомобиль в присутствии понятых. В итоге в разных частях авто нашли 85 свертков с наркотиками. Дурман хранился в том числе и в плюшевом зайце, находившемся на прибороной панеле машины.

Эксперты выяснили, что в свертках был «N-метилэфедрон» массой 34,73 грамма и «Мефедрон» массой 18,84 грамма.

Фото: УМВД по Калужской области.