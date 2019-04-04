Подростки украли оргтехнику из административного здания

Административное здание было ограблено на территории Ульяновского района, сообщила пресс-служба областного УМВД в четверг, 4 апреля.
В доме повредили деревянную часть и украли несколько единиц оргтехники.
Полицейские по горячим следам задержали двоих подростков. Большую часть похищенного нашли у них дома и изъяли.
Воришки раньше не состояли на учете в полиции. Теперь их будут судить за кражу.
Фото: pxhere.com
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