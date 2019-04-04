Туляк ограбил калужского пенсионера-инвалида на рынке

04.04.2019 10:39 251

23-летний житель Тульской области увидел в руках у пожилого мужчины на инвалидной коляске кошелек на калужском мини-рынке, сообщила пресс-служба областного УМВД в четверг, 4 апреля. Молодой человек выбрал место, где было немного посетителей, толкнул пенсионера в спину, выхватил у него кошелек и сбежал.

На украденные деньги юноша купил алкоголь и еду в сетевом магазине.

Полицейские задержали потенциального грабителя. Выяснилось, что у него уже есть судимость и нет работы. Молодой человек заключен под стражу, ему грозит срок в 7 лет.

Фото: pxhere.com.