Туляк ограбил калужского пенсионера-инвалида на рынке

23-летний житель Тульской области увидел в руках у пожилого мужчины на инвалидной коляске кошелек на калужском мини-рынке, сообщила пресс-служба областного УМВД в четверг, 4 апреля. Молодой человек выбрал место, где было немного посетителей, толкнул пенсионера в спину, выхватил у него кошелек и сбежал.
На украденные деньги юноша купил алкоголь и еду в сетевом магазине.
Полицейские задержали потенциального грабителя. Выяснилось, что у него уже есть судимость и нет работы. Молодой человек заключен под стражу, ему грозит срок в 7 лет.
Фото: pxhere.com.
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