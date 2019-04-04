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Коровы из Германии приехали в Калужскую область

04.04.2019 10:09 0 388
Коровы из Германии приехали в Калужскую область

195 породистых германских коров приехали на одно из предприятий Калужской области для производства молока, сообщила пресс-служа Россельхознадзора в среду, 3 апреля.

Животных обследовали. На первый взгляд они здоровы, но заморских буренок все равно поместили в карантин на время. К общему стаду их выпустят только после полного обследования и необходимых прививок.

Транспорт, на котором привезли коров, дезинфицировали.

Фото: Россельхознадзор.


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