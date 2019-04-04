Санитарную рубку деревьев проведут в городском бору в Кондрово

Во вторник, 2 апреля, специалисты министерства природных ресурсов совместно с лесниками Дзержинского района провели обследование деревьев на территории памятника природы «Городской бор в Кондрово».
Результаты обследования показали, что есть участки поврежденные жуком короедом и грибом, вызывающим гниль корней у хвойных пород.
Также комиссия обнаружила много ветровальных, буреломных деревьев и сухостоя.
В итоге было решено назначить и провести несколько санитарных рубок и уборки неликвидной древесины, сообщила пресс-служба ведомства в среду, 3 апреля.
Фото: пресс-служба министерства природных ресурсов и экологии Калужской области.
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