Санитарную рубку деревьев проведут в городском бору в Кондрово

04.04.2019 06:57 128

Во вторник, 2 апреля, специалисты министерства природных ресурсов совместно с лесниками Дзержинского района провели обследование деревьев на территории памятника природы «Городской бор в Кондрово».

Результаты обследования показали, что есть участки поврежденные жуком короедом и грибом, вызывающим гниль корней у хвойных пород.

Также комиссия обнаружила много ветровальных, буреломных деревьев и сухостоя.

В итоге было решено назначить и провести несколько санитарных рубок и уборки неликвидной древесины, сообщила пресс-служба ведомства в среду, 3 апреля.

Фото: пресс-служба министерства природных ресурсов и экологии Калужской области.