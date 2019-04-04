Пригороды Калуги снова останутся без электричества в четверг

В четверг, 4 апреля, будет плановое отключение электроэнергии, сообщил филиал «Калугаэнерго».
С 09 до 19 частично отключат:
Мстихино,
Рождествено,
Ждамирово,
Турынино,
Муратовка,
Рябинки,
Тихонова Пустынь (улица Центральная).
С 09 до 17 также частично электричества не будет:
Красный городок,
Ахлебинино.
Фото: Pixabay.com.
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