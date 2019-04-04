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Пригороды Калуги снова останутся без электричества в четверг

04.04.2019 07:43 0 143
Пригороды Калуги снова останутся без электричества в четверг

В четверг, 4 апреля, будет плановое отключение электроэнергии, сообщил филиал «Калугаэнерго».

С 09 до 19 частично отключат:

Мстихино,

Рождествено,

Ждамирово,

Турынино,

Муратовка,

Рябинки,

Тихонова Пустынь (улица Центральная).

С 09 до 17 также частично электричества не будет:

Красный городок,

Ахлебинино.

Фото: Pixabay.com.


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