Пригороды Калуги снова останутся без электричества в четверг

04.04.2019 07:43 143

В четверг, 4 апреля, будет плановое отключение электроэнергии, сообщил филиал «Калугаэнерго». С 09 до 19 частично отключат: Мстихино, Рождествено, Ждамирово, Турынино, Муратовка, Рябинки, Тихонова Пустынь (улица Центральная). С 09 до 17 также частично электричества не будет: Красный городок, Ахлебинино. Фото: Pixabay.com.



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