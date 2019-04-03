Перевозчика оштрафовали за выход на маршрут без медосмотра

03.04.2019 19:36 195

Прокуратурой Износковского района было установлено, что один из предпринимателей перевозил пассажиров, не проходя медосмотры. По данному факту было возбуждено дело об административном правонарушении. Перевозчику назначили штраф, согласно части 2 статьи 12.31.1 КоАП РФ, сообщила пресс-служба ведомства в среду, 3 апреля. Фото: пресс-служба Прокуратуры.



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