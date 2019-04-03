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Перевозчика оштрафовали за выход на маршрут без медосмотра

03.04.2019 19:36 0 195
Перевозчика оштрафовали за выход на маршрут без медосмотра

Прокуратурой Износковского района было установлено, что один из предпринимателей перевозил пассажиров, не проходя медосмотры.

По данному факту было возбуждено дело об административном правонарушении.

Перевозчику назначили штраф, согласно части 2 статьи 12.31.1 КоАП РФ, сообщила пресс-служба ведомства в среду, 3 апреля.

Фото: пресс-служба Прокуратуры.


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