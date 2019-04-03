116,5 килограмм просроченных булок изъяли из магазинов области за прошлый год

03.04.2019 18:46 179

Роспотребнадзор отчитался о проделанной в 2018 году работе по контролю за качеством и безопасностью кондитерских и хлебобулочных изделий.

Всего было проведено 1209 проб изделий. Из них только 2,9 % не соответствовали гигиеническим нормативам, сообщила пресс-служба ведомства в среду, 3 апреля.

Забраковано и снято с реализации 59 партий хлебобулочной продукции в количестве 116,5 кг. Основными причинами к этому послужили - истекший срок годности и нарушение требований к маркировке.

Фото: Pixabay.com