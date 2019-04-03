116,5 килограмм просроченных булок изъяли из магазинов области за прошлый год

Роспотребнадзор отчитался о проделанной в 2018 году работе по контролю за качеством и безопасностью кондитерских и хлебобулочных изделий.
Всего было проведено 1209 проб изделий. Из них только 2,9 % не соответствовали гигиеническим нормативам, сообщила пресс-служба ведомства в среду, 3 апреля.
Забраковано и снято с реализации 59 партий хлебобулочной продукции в количестве 116,5 кг. Основными причинами к этому послужили - истекший срок годности и нарушение требований к маркировке.
Фото: Pixabay.com
|
11 лет тюрьмы дали гражданину Украины за сбыт наркотиков в Калуге 03.04.2019 20:54
«Опель Астра» сбил пешехода на Чичерина 03.04.2019 19:42
Перевозчика оштрафовали за выход на маршрут без медосмотра 03.04.2019 19:36
Учащиеся и преподаватели одной из калужских школ съездили во Францию 03.04.2019 19:16
Артиллерийский снаряд времен ВОВ обезвредили в Барятинском районе 03.04.2019 19:09
Пожар произошел в одном из домов в Думиничах 03.04.2019 18:00
Полицейские выбрали лучшего участкового в Калужской области 03.04.2019 16:32
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: