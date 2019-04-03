Пожар произошел в одном из домов в Думиничах

03.04.2019 18:00 175

В среду, 3 апреля, в 12 часов дня спасателям сообщили о пожаре в Думиничах. Загорелся жилой дом. На место происшествия выехало 9 человек и 3 единицы техники. Пожар потушен, жертв нет, сообщила пресс-служба МЧС. Фото: пресс-служба МЧС.



Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Подписаться Поделиться:







Ещё строки

Лента настроения новости Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!





Комментарии читателей