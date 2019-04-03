Сотрудника фонда капремонта привлекли к дисциплинарной ответственности за протечки в доме

В селе Авчурино Ферзиковского района на крыше одного из многоквартирных домов местами обрушились снегозадержатели.
Из-за этого снег скапливался на карнизах и водостоке дома, что привело к повреждению водосточной системы и протечкам в доме.
Прокуратурой района было установлено, что фонд капремонта направил претензию только спустя 5 месяцев. Подрядчик гарантийный ремонт не провел.
В этой связи, руководство фонда обязали проконтролировать работу подрядчика, а виновное должностное лицо было привлечено к дисциплинарной ответственности.
Фото: пресс-служба Прокуратуры.
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