Сотрудника фонда капремонта привлекли к дисциплинарной ответственности за протечки в доме

03.04.2019 17:42 234

В селе Авчурино Ферзиковского района на крыше одного из многоквартирных домов местами обрушились снегозадержатели.

Из-за этого снег скапливался на карнизах и водостоке дома, что привело к повреждению водосточной системы и протечкам в доме.

Прокуратурой района было установлено, что фонд капремонта направил претензию только спустя 5 месяцев. Подрядчик гарантийный ремонт не провел.

В этой связи, руководство фонда обязали проконтролировать работу подрядчика, а виновное должностное лицо было привлечено к дисциплинарной ответственности.

Фото: пресс-служба Прокуратуры.