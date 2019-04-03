20 тысяч взыскания едва не присудили калужанину за неуплату 12 тысяч штрафа

03.04.2019 16:26 151

Калужанин задолжал 12 000 рублей по 20 штрафам за нарушения ПДД, сообщила пресс-служба УФССП.

В отношении него приставами было начато исполнительное производство. Задолженность гражданина увеличилась бы на сумму исполнительных сборов – 20 000 рублей.

Такая перспектива побудила должника явиться к приставам и полностью оплатить долги по штрафам, не доводя дело до постановления о взыскании сборов.

Фото: пресс-служба УФССП.