Бешеную лису обнаружили в Тарусском районе

03.04.2019 12:56 174

При лабораторном исследовании головного мозга лисы, обнаруженной в деревне Романовка Тарусского района, было установлено, что животное болело бешенством, сообщил комитет ветеринарии при правительстве Калужской области в среду, 3 апреля.

Местным жителям необходимо тщательнее охранять стада и животноводческие помещения, чтобы не допускать к ним диких животных, своевременно вакцинировать собак и кошек, покусанных животных обязательно изолировать и вызвать ветеринара, говорится в сообщении комитета.

Фото: Pixabay.com.