Житель Иваново обманул калужанку на 44 тысячи, продав вместо сигарет макароны

35-летняя предприниматель из Калуги решила купить партию сигарет для перепродажи. Выгодное предложение она нашла в интернете.
Женщина связалась с продавцом и перевела на его счет предоплату за товар и доставку. Сумма составила более 44 тысяч рублей.
Однако вместо сигарет ей привезли несколько коробок с макаронами. Продавец на телефонные звонки не отвечал, и предприниматель обратилась в полицию.
Сотрудники МВД разыскали злоумышленника. Им оказался 28-летний житель Ивановской области.
В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», сообщила пресс-служба УМВД в среду, 3 апреля. Мужчине грозит до 5 лет тюрьмы.
Фото: пресс-служба УМВД.
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