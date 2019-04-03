Житель Иваново обманул калужанку на 44 тысячи, продав вместо сигарет макароны

03.04.2019 12:41 282

35-летняя предприниматель из Калуги решила купить партию сигарет для перепродажи. Выгодное предложение она нашла в интернете.

Женщина связалась с продавцом и перевела на его счет предоплату за товар и доставку. Сумма составила более 44 тысяч рублей.

Однако вместо сигарет ей привезли несколько коробок с макаронами. Продавец на телефонные звонки не отвечал, и предприниматель обратилась в полицию.

Сотрудники МВД разыскали злоумышленника. Им оказался 28-летний житель Ивановской области.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», сообщила пресс-служба УМВД в среду, 3 апреля. Мужчине грозит до 5 лет тюрьмы.

Фото: пресс-служба УМВД.