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2 года тюрьмы за незаконную охоту грозит пятерым жителям Козельска

03.04.2019 10:35 1 206
2 года тюрьмы за незаконную охоту грозит пятерым жителям Козельска

В Козельском районе егерь, совершая обход лесного массива, услышал звуки выстрелов и вызвал полицейских.

По горячим следам сотрудники МВД задержали ранее судимых пятерых местных жителей. У них изъяли части туши убитого лося, ружья и патроны.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота». Ущерб оценен в 40 тысяч. Фигурантам грозит срок до 2 лет.

Фото: пресс-служба УМВД.


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