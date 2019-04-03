2 года тюрьмы за незаконную охоту грозит пятерым жителям Козельска

03.04.2019 10:35 206

В Козельском районе егерь, совершая обход лесного массива, услышал звуки выстрелов и вызвал полицейских. По горячим следам сотрудники МВД задержали ранее судимых пятерых местных жителей. У них изъяли части туши убитого лося, ружья и патроны. Было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота». Ущерб оценен в 40 тысяч. Фигурантам грозит срок до 2 лет. Фото: пресс-служба УМВД.



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