Директор культурного центра накупил новогодних украшений на 580 тысяч с нарушениями закона

03.04.2019 06:32 400

Директор «Межпоселенческого культурно-методический центра» в Медынском районе в конце прошлого года заказал новогоднюю атрибутику на 580 с лишним тысяч рублей, сообщила пресс-служба областной прокуратуры во вторник, 2 апреля.

При этом все украшения он заказал у одного предпринимателя, хоть и разбил заказ на три. Торгов не проводил. Сумма контракта с одним поставщиком оказалась больше, чем разрешает закон.

Руководителя оштрафовали на 25 тысяч.

Фото: pxhere.com