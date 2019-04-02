20 нелегалов выдворили из Калужской области и России

02.04.2019 20:55 82

20 мигрантов, незаконно находившихся в России выдворили из страны калужские судебные приставы в конце марта, сообщила пресс-служба ведомства во вторник, 2 апреля.

Домой отправились 15 граждан Узбекистана, 3 гражданина Таджикистана, а также граждане Молдовы и Кыргызстана. Всех их задержали во время рейдов в регионе.

Нелегалов оштрафовали, отвезли в один из столичных аэропортов и отправили на родину. Всем им запрещен въезд в Россию на 5 лет.

Фото: УФСПП по Калужской области.