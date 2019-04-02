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Уровень воды в большинстве рек немного колеблется

02.04.2019 20:46 0 87
Уровень воды в большинстве рек немного колеблется

Уровень воды в большинстве рек области с понедельника на вторник, 2 апреля, изменился незначительно.

Ока и Жиздра вообще остались прежних высот, Угра обмелела на сантиметр. Воды заметно прибавилось только в Протве — за сутки прибыло на 20 см.

На стоячих водоемах толщина льда в среднем 23 см, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС.

Фото: ГУ МЧС по Калужской области.


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