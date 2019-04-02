Уровень воды в большинстве рек немного колеблется

Уровень воды в большинстве рек области с понедельника на вторник, 2 апреля, изменился незначительно.
Ока и Жиздра вообще остались прежних высот, Угра обмелела на сантиметр. Воды заметно прибавилось только в Протве — за сутки прибыло на 20 см.
На стоячих водоемах толщина льда в среднем 23 см, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС.
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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