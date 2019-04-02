Добровольцы участвовали в тушении 34 пожаров за 3 месяца

02.04.2019 20:52 80

За первые 3 месяца текущего года добровольные пожарные участвовали в тушении 34 пожаров, 4 из них они потушили самостоятельно, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС во вторник, 2 апреля.

Добровольные пожарные спасли от огня 2 человек и материальные ценности на 22,3 миллиона рублей.

На территории Калужской области группировка добровольных пожарных составляет 13679 человек и 374 единицы техники.

Фото: ГУ МЧС по Калужской области