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Пригородные деревни и центр Калуги планируют оставить без электричества

02.04.2019 18:03 0 54
Пригородные деревни и центр Калуги планируют оставить без электричества

В среду, 3 апреля, пройдут плановые работы на электрооборудовании на центральных калужских улицах и в пригороде, сообщает филиал «Калугаэнерго»

С 09:00 до 17:00 не будет электричества:

  • ул.Плеханова, д. 75а, 81, 79, 77-85, 82-92,

  • ул. Берендяковская, д.1-29, 2-30, 32-40,

  • ул.Комарова, д. 42, 50, 54, 47, 36, 58, 60, 61, 64, 66;

  • ул.Пушкина, д. 6,14,16,18;

  • пер.Березуевский, д. 1-21,2-12,16,16а;

  • ул.Березуевская, д.  7,9,18,20.        

С 09:00 до 14:00 без энергии оставят:

  • п.Росва (ул.Советская 1-19,2-24,

  • пер.Северный 1-6,

  • пер.Советский 16,

  • ул.Садовая 1-11,15,2-10, 1а,

  • ул.Мира 1,2,4,6,8).

С 09:00 до 17:00 свет отключат:

  • Плетеневка (частично).

С 09:00 до 19:00 без электричества останутся:

  • г.Калуга: д.  Оберегаевка  (частично),

  • Рождествено (частично),

  • Красный городок (частично),

  • Жерело (частично),

  • Новоселки (частично),

  • Ермолово (частично),

  • Галкино (частично).

С 09:00 до 10:00 и с 16:00 до 17:00 будут отключать энергию

  • Груздово (частично),

  • Уварово (частично),

  • Починки (частично),

  • Доможирово (частично),

  • Малая Каменка (частично),

  • Тимошево (частично),

  • Ермолово (частично),

  • улица Дальняя (частично),

  • Канищево (частично),

  • Косарево (частично),

  • улица Нижняя усадебная (частично),

  • улица Верхняя усадебная (частично).

Фото: pxhere.com


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