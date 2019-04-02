Пригородные деревни и центр Калуги планируют оставить без электричества

02.04.2019 18:03 54

В среду, 3 апреля, пройдут плановые работы на электрооборудовании на центральных калужских улицах и в пригороде, сообщает филиал «Калугаэнерго»

С 09:00 до 17:00 не будет электричества:

ул.Плеханова, д. 75а, 81, 79, 77-85, 82-92,

ул. Берендяковская, д.1-29, 2-30, 32-40,

ул.Комарова, д. 42, 50, 54, 47, 36, 58, 60, 61, 64, 66;

ул.Пушкина, д. 6,14,16,18;

пер.Березуевский, д. 1-21,2-12,16,16а;

ул.Березуевская, д. 7,9,18,20.

С 09:00 до 14:00 без энергии оставят:

п.Росва (ул.Советская 1-19,2-24,

пер.Северный 1-6,

пер.Советский 16,

ул.Садовая 1-11,15,2-10, 1а,

ул.Мира 1,2,4,6,8).

С 09:00 до 17:00 свет отключат:

Плетеневка (частично).

С 09:00 до 19:00 без электричества останутся:

г.Калуга: д. Оберегаевка (частично),

Рождествено (частично),

Красный городок (частично),

Жерело (частично),

Новоселки (частично),

Ермолово (частично),

Галкино (частично).

С 09:00 до 10:00 и с 16:00 до 17:00 будут отключать энергию

Груздово (частично),

Уварово (частично),

Починки (частично),

Доможирово (частично),

Малая Каменка (частично),

Тимошево (частично),

Ермолово (частично),

улица Дальняя (частично),

Канищево (частично),

Косарево (частично),

улица Нижняя усадебная (частично),

улица Верхняя усадебная (частично).

Фото: pxhere.com