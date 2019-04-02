Строительный вагончик и сарай сгорели на пилораме

02.04.2019 17:59 53

Во вторник, 2 апреля, загорелся строительный вагончик на территории пилорамы на улице промышленной в Малоярославецком районе. Пламя с вагончика перекинулось на расположенную рядом хозпостройку. Полыхало так сильно, что тушить огонь пришлось 16 пожарным на 4 спецмашинах. В результате пожара никто не пострадал, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС. Причины пожара выясняются. Фото: ГУ МЧС России по Калужской области



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