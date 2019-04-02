Газ отключат в домах на Салтыкова-Щедрина

Подача газа будет прекращена в четверг, 4 апреля, в ряд домов на калужской улице Салтыкова-Щедрина. Голубое топливо отключат для проведения работ на газопровде низкого давления в районе д. 71, корп. 1 на Салтыковке. Планируется вынос газопровода из зоны строительства, сообщил Газпром газораспределение Калуга.
С 9:00 до 16:00 газа не будет в домах по Салтыкова-Щедрина:
д. 74, корп. 1;
д. 74, корп. 2;
д. 72.
Фото: pxhere.com.
|
Строительный вагончик и сарай сгорели на пилораме 02.04.2019 17:59
Житель Подмосковья хранил в Калужской области более 19 кг наркотиков 02.04.2019 16:42
Предприниматель самовольно устроил частную свалку в овраге Можайка 02.04.2019 14:26
Почти бывший муж обманом взял кредит на супругу 02.04.2019 14:06
Несколько человек пострадали при опрокидывании легковушки в кювет 02.04.2019 13:56
Фальшивомонетчик неудачно откупился и стал еще и взяткодателем 02.04.2019 11:37
Большегруз сбил пешехода на трассе «Калуга-Медынь» 02.04.2019 09:17
Бытовка выгорела на одной из дач в Жуковском районе 02.04.2019 07:55
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: