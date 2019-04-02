Газ отключат в домах на Салтыкова-Щедрина

02.04.2019 14:32 296

Подача газа будет прекращена в четверг, 4 апреля, в ряд домов на калужской улице Салтыкова-Щедрина. Голубое топливо отключат для проведения работ на газопровде низкого давления в районе д. 71, корп. 1 на Салтыковке. Планируется вынос газопровода из зоны строительства, сообщил Газпром газораспределение Калуга.

С 9:00 до 16:00 газа не будет в домах по Салтыкова-Щедрина:

д. 74, корп. 1;

д. 74, корп. 2;

д. 72.

Фото: pxhere.com.