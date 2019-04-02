Почти бывший муж обманом взял кредит на супругу

02.04.2019 14:06 104

35-летняя калужанка обнаружила, что неизвестный оформил на нее кредит в микрофинансовой организации и обратилась в полицию, сообщила пресс-служба областного УМВД во вторник, 2 апреля.

Оказалось, что деньги на имя пострадавший взял ее пока еще супруг. Мужчина был зол из-за предстоящего развода, поэтому взял ее телефон, оформил на ее имя кредитный договор, а деньги - 3500 рублей - перевел на свой «Киви кошелек», а информацию о кредите из сотового удалил.

За мошенничество супругу грозит до 2 лет заключения.

Фото:pxhere.com.