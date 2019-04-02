«Фабричные болота» стали особо охраняемой природной зоной в Боровском районе

27 марта в список особо охраняемых природных зон Боровска добавились, так называемые, «Фабричные болота», сообщило Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области в понедельник, 1 апреля.
Болотный массив располагается на правом берегу Протвы к югу от Боровска. Площадь его составляет 82 гектара.
Всего на природоохранной территории произрастает 245 видов растений, в том числе 12 видов занесенных в Красную книгу области.
Фауну природного комплекса составляют 4 вида рыб, 68 разновидностей птиц, из которых 4 также занесены в Красную книгу региона, и 9 видов млекопитающих.
Фото: пресс-служба Министерства природных ресурсов и экологии Калужской области.
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