«Фабричные болота» стали особо охраняемой природной зоной в Боровском районе

02.04.2019 07:29 233

27 марта в список особо охраняемых природных зон Боровска добавились, так называемые, «Фабричные болота», сообщило Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области в понедельник, 1 апреля.

Болотный массив располагается на правом берегу Протвы к югу от Боровска. Площадь его составляет 82 гектара.

Всего на природоохранной территории произрастает 245 видов растений, в том числе 12 видов занесенных в Красную книгу области.

Фауну природного комплекса составляют 4 вида рыб, 68 разновидностей птиц, из которых 4 также занесены в Красную книгу региона, и 9 видов млекопитающих.

Фото: пресс-служба Министерства природных ресурсов и экологии Калужской области.