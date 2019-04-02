Бытовка выгорела на одной из дач в Жуковском районе

В понедельник, 1 апреля, около 15 часов на пульт спасателям поступило сообщение о пожаре в Жуковском районе, сообщила пресс-служба МЧС.
Загорелась бытовка в СНТ «Папино». На место происшествия прибыло 8 человек и 2 единицы техники.
Пожар потушили, пострадавших нет.
Фото: пресс-служба МЧС.
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