Несколько человек пострадало в аварии в Барятино

02.04.2019 06:50 244

В понедельник, 1 апреля, около 19 часов на пульт спасателям поступило сообщение о ДТП в Барятино, сообщила пресс-служба МЧС.

На улице Советской столкнулись машины «ВАЗ 2107» и «Шевроле». В результате аварии есть пострадавшие.

На месте происшествия работали 9 человек и 3 единицы техники.

Фото: пресс-служба МЧС.