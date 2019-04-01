Маршрутчиков оштрафовали за несанкционированные газовые баллоны и разную резину на колесах

01.04.2019 21:01 60

Прокуратура провела проверку двух организаций, занимающихся маршрутными перевозками в Малоярославецком районе, сообщила пресс-служба ведомства в понедельник, 1 апреля.

В результате проверки было выявлено, что на некоторых автобусах было установлено несанкционированное газобаллонное оборудование.

Также на колесах задней оси установлены шины разных моделей с разным рисунком протектора.

Предрейсовая проверка водителей на алкогольное опьянение осуществлялась без специальных приборов. Только визуальным осмотром.

Руководителей организаций обязали устранить выявленные нарушения. Виновные должностные лица были оштрафованы.

Фото: Pixabay.com