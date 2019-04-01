Hyundai, Mercedes-Benz и Toyota изъяли у владельцев за неуплату долгов

01.04.2019 18:58 229

На прошлой неделе в Анненках судебные приставы вместе с сотрудниками ГИБДД провели рейд по выявлению автомобилей должников.

В рамках рейда было остановлено около 40 машин, сообщила пресс-служба УФССП в понедельник, 1 апреля.

Некоторые автомобилисты на месте погашали задолженность. Однако были и такие, кто не собирался оплачивать долги.

Приставы арестовали сразу три автомобиля граждан, которые задолжали 162, 224 и 440 тысяч рублей. Под арест попали их иномарки: Hyundai, Mercedes-Benz и Toyota.

Теперь граждане за 10 дней должны погасить свои кредитные долги. В противном случае арестованные машины будут переданы на оценку и торги.

Фото: пресс-служба УФССП.