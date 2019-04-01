Обнинская команда «Глория» стала победителем Первенства России по степ-аэробике

01.04.2019 19:42 109

С 29 марта по 1 апреля в Москве проходили Чемпионат и Первенство России по фитнес аэробике. В соревнованиях приняли участие более 2 500 спортсменов.

Команда из Обнинска «Глория» в категории 11-13 лет, в дисциплине «аэробика» стала бронзовым призером. А в дисциплине «степ-аэробика» - победителем Первенства России!

Следующим этапом станет участие спортсменок в Первенстве Европы, сообщила пресс-служба Администрации Обнинска в понедельник, 1 апреля.

Фото: пресс-служба Администрации Обнинска.