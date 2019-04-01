15 лет тюрьмы грозит 22-летней девушке за сбыт фальшивых денег

01.04.2019 18:23 230

В начале января 22-летняя девушка дважды расплатилась поддельными купюрами в 5 000 рублей. Она делала незначительные покупки в магазинах, расположенных на трассе М-3 Украина.

Полицейские установили, что фальшивые деньги ей передавал житель Московской области. Мужчина был арестован, девушка находится под подпиской о невыезде.

В отношении их возбуждено уголовное дело по статье «Изготовление и сбыт поддельных денег». Обоим грозит до 15 лет тюрьмы, сообщила пресс-служба УМВД в понедельник, 1 апреля.

Фото: пресс-служба УМВД.