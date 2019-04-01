Прокуратура выявила грубые нарушения трудового законодательства на одном из заводов Людинова

01.04.2019 18:07 172

Прокуратура провела проверку исполнения трудового законодательства на Людиновском тепловозостроительном заводе, сообщила пресс-служба ведомства в понедельник, 1 апреля.

В результате были выявлены многочисленные грубые нарушения.

В частности, работники не проходили с должной периодичностью психиатрические освидетельствования. Что могло привести к профессиональным заболеваниям и случаям производственного травматизма.

В отношении должностного лица было возбуждено дело об административном правонарушении. Руководство предприятия обязали устранить все нарушения.

Фото: пресс-служба Прокуратуры.