Один человек пострадал в аварии на Никитина

01.04.2019 16:52 341

В понедельник, 1 апреля, около 13-30 на пульт спасателям поступило сообщение о ДТП на улице Никитина в Калуге, сообщила пресс-служба МЧС.

Столкнулись автомобили BMW и Volkswagen. В результате аварии один человек пострадал. Тяжесть полученных им травм не указывается.

Всего на месте происшествия работало 9 человек и 3 единицы техники.

Фото: пресс-служба МЧС.