Продавца ларька оштрафуют за продажу сигарет несовершеннолетней

01.04.2019 16:43 206

Сотрудники полиции провели очередной рейд по местам продажи сигарет и алкоголя, с целью выявления продажи данной продукции подросткам.

Всего стражи порядка посетили 12 точек. В одном из ларьков был зафиксирован факт продажи сигарет несовершеннолетней, сообщила пресс-служба УМВД в понедельник, 1 апреля.

В отношении продавца было возбуждено дело об административном правонарушении. Ей грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей.

Фото: пресс-служба УМВД.