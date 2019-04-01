14 пунктов находятся на карантине по бешенству в области

01.04.2019 16:29 38

На 1 апреля в Калужской области 14 пунктов находятся на карантине по бешенству, сообщил комитет по ветеринарии при правительстве Калужской области.

Из них 3 находится на территории Боровского района, 4 - в Жиздринском, 2 - в Жуковском, по 1- на территории Дзержинского, Думинчского, Кировского, Малоярославецкого и Хвастовичского районов.

Фото: Pixabay.com.