Полицейские рассказали будущим педагогам о вреде наркомании

01.04.2019 16:16 62

В Кондрово прошла встреча полицейских с учащимися Калужского педагогического колледжа, сообщила пресс-служба УМВД в понедельник, 1 апреля.

На встрече стражи порядка рассказали о случаях из практики, когда наркозависимость становилась причиной преступлений.

Также молодых людей предостерегли от возможности быстро и легко заработать много денег. И сообщили, что распространение наркотиков относится к категории тяжких преступлений.

Фото: пресс-служба УМВД.