Полицейские рассказали будущим педагогам о вреде наркомании

В Кондрово прошла встреча полицейских с учащимися Калужского педагогического колледжа, сообщила пресс-служба УМВД в понедельник, 1 апреля.
На встрече стражи порядка рассказали о случаях из практики, когда наркозависимость становилась причиной преступлений.
Также молодых людей предостерегли от возможности быстро и легко заработать много денег. И сообщили, что распространение наркотиков относится к категории тяжких преступлений.
Фото: пресс-служба УМВД.
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