Мошенник получил 4 года тюрьмы за 4 преступления

01.04.2019 15:41 115

35-летний житель Товарково похитил у местного пенсионера, пользуясь его доверчивостью, около 170 тысяч рублей.

Также он взял у своих знакомых 4 000 на покупку для них автоколонок. В итоге и колонки не купил, и деньги не вернул.

Кроме того, мужчина, похитил принадлежавшую его отцу «Ладу Ниву» и продал ее. Деньгами злоумышленник распорядился по своему усмотрению.

Уголовное дело было возбуждено по 4 статьям. В суде обвиняемый полностью признал свою вину.

Ему было назначено 4 года тюрьмы общего режима, сообщила пресс-служба прокуратуры в понедельник, 1 апреля.

Фото: пресс-служба Прокуратуры.