Директора предприятия оштрафуют за отсутствие данных о мусоре

01.04.2019 12:40 300

Сотрудниками прокуратуры и Роспотребнадзора была проведена проверка на предприятии ООО «Экомед», сообщила пресс-служба ведомства в понедельник, 1 апреля.

Было установлено, что в отчетах за 2017-2018 годы организация не указала количество мусора от обезвреживания медицинских отходов классов Б и В.

В отношении директора фирмы было возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Сокрытие или искажение экологической информации». Ему грозит штраф от 3 до 6 тысяч рублей.

Фото: Pixabay.com.