Полицейские рассказали пенсионерам, как действовать при встрече с мошенниками

01.04.2019 12:24 214

В Малоярославце полицейские провели очередную акцию по информированию пенсионеров о способах мошенничества.

В этот раз сотрудники правоохранительных органов беседовали с местными жителями в одном из почтовых отделений, сообщила пресс-служба УМВД в понедельник, 1 апреля.

В ходе беседы гражданам раздавали листовки с информацией, как действовать, если они столкнуться с мошенническими действиями.

Также достаточное количество памяток было оставлено сотрудникам почты, с просьбой распространять их среди посетителей.

Фото: пресс-служба УВМД.