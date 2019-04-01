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Спасатели 110 раз выезжали на тушение пала сухой травы

01.04.2019 11:59 0 208
Спасатели 110 раз выезжали на тушение пала сухой травы

С начала года на территории Калужской области было совершено 110 выездов пожарных расчетов на пал травы, сообщила пресс-служба МЧС в понедельник, 1 апреля.

Общая площадь горения составила 70,06 гектар. 82 человека было привлечено к административной ответственности.

В этой связи спасатели еще раз решили напомнить, что сжигание сухой растительности не только опасно и наказуемо, но еще и наносит значительный вред окружающей среде.

Фото: пресс-служба МЧС.


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