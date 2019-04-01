Полицейские задержали мигранта с поддельным документом в Обнинске

01.04.2019 10:32 89

Полицейские при проверке документов у иностранного гражданина обнаружили, что миграционная карта, которую он предоставил, имеет признаки подделки.

Молодой человек рассказал, что приобрел фальшивый документ через знакомых.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит срок до 2 лет, сообщила пресс-служба УВМД в понедельник, 1 апреля.

Фото: пресс-служба УМВД.