Гараж сгорел дотла в Барятинском районе

01.04.2019 07:45 192

В воскресенье, 31 марта, загорелся гараж в деревне Салово Барятинского района.

«Дом для автомобиля» полыхал так сильно, что тушить его прибыли 10 человек на трёх спецмашинах. Но, судя по оперативным фото, огонь сумели погасить уже после того, как гараж сгорел практически дотла.

В результате возгорания никто не пострадал, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.