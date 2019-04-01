Дама украла у заснувшего собутыльника банковскую карточку

01.04.2019 06:22 242

Калужанин провел вечер за распитием алкоголя со знакомой, а утром обнаружил пропажу банковской карты, сообщила пресс-служба областного УМВД в воскресенье, 31 марта.

Женщина ушла из квартиры, пока хозяин спал. Причем пин-код от карты она знала, так как пострадавший давал ей платежное средство для покупки продуктов.

Подозреваемую задержали. Она призналась, что собиралась снять деньги и потратить их. Даму подозревают в еще двух похожих преступлениях.

За кражу ей грозит до 5 лет.

Фото: pxhere.com.