Молодая, но уже судимая дама украла технику у родственников

31.03.2019 10:10 216

23-летняя жительница Малоярославецкого района обокрала двоих родственников, сообщила пресс-служба областного УМВД в воскресенье, 31 марта.

Девушка сначала навестила одних родственников, у которых заметила ноутбук и унесла его с собой. Потом зашла в гости к другим родным. У них она утащила планшет.

Пострадавшие обратились в полицию, которая вычислила воровку. Планшет нашли у девушки дома, ноутбук она уже успела продать, а деньги потратить.

Несмотря на молодость, у жительницы Малоярославецкого района уже есть судимость. Теперь ей грозит еще и срок за кражу.

Фото:pxhere.com