Молодая, но уже судимая дама украла технику у родственников

23-летняя жительница Малоярославецкого района обокрала двоих родственников, сообщила пресс-служба областного УМВД в воскресенье, 31 марта.
Девушка сначала навестила одних родственников, у которых заметила ноутбук и унесла его с собой. Потом зашла в гости к другим родным. У них она утащила планшет.
Пострадавшие обратились в полицию, которая вычислила воровку. Планшет нашли у девушки дома, ноутбук она уже успела продать, а деньги потратить.
Несмотря на молодость, у жительницы Малоярославецкого района уже есть судимость. Теперь ей грозит еще и срок за кражу.
Фото:pxhere.com
|
Мошенники лишили пенсионера отдыха у моря 31.03.2019 09:48
Утеплитель горел в высотке-долгострое в центре Калуги 30.03.2019 15:15
Турфирма обманула иностранцев на полмиллиона 30.03.2019 10:30
Мужчина нашел карту приятеля и ограбил его 30.03.2019 09:56
Сараи полыхали поздним вечером в Козельском районе 30.03.2019 09:11
Всемирная акция «Час Земли» пройдет 30 марта 29.03.2019 21:06
Баня сгорела в Людиново 29.03.2019 20:09
В Калуге выгодно покупать сыр, печенье и пшено 29.03.2019 18:05
Заболеваемость гриппом и ОРВИ снижается в Калужской области 29.03.2019 17:39
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: