Мошенники лишили пенсионера отдыха у моря

31.03.2019 09:48 175

Обнинский пенсионер решил через интернет-сайт забронировать пансионат у моря на одном из российских курортов, сообщила пресс-служба областного УМВД в воскресенье, 31 марта.

Он связался по телефону, указанному на сайте для оформления заказа. Работающие с клиентами сотрудники заявили, что необходимо заранее оплатить двухместный номер на время отдыха. Вышло более 36 тысяч. Пожилой мужчина перевел деньги, сайт тут же удалили из сети, а телефон заблокировали.

Оказалось, что мошеннический интернет-ресурс был двойником реального. А адрес пансионата не соответствовал реальному.

Фото: pxhere.com