Турфирма обманула иностранцев на полмиллиона

Калужская туристическая фирма продавала дешевые авиабилеты в страны бывшего СССР, сообщила пресс-служба областного УМВД в субботу, 30 марта.
Собрав деньги руководительница турфирмы присвоила себе финансы трех десятков граждан республики бывшего зарубежья. Пострадавшим выдали подложные билеты на несуществующие авиарейсы. Иностранцев она обокрала более чем на 500 тысяч рублей.
Женщину будут судить за мошенничество.
Фото: pxhere.com.
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