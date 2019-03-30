Сараи полыхали поздним вечером в Козельском районе

30.03.2019 09:11 105

В пятницу, 29 марта, вечером загорели сразу две хозпостройки в селе Волконское Козельского района. Сообщение о возгорании поступило на пульт МЧС в 22:24. Тушить сараи отправились 6 человек на 2 спецмашинах. Они ликвидировали возгорание. В результате пожара никто не пострадал, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС. Фото: МЧС



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