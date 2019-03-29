Баня сгорела в Людиново

29.03.2019 20:09 121

В пятницу, 29 марта, около 14 часов на пульт спасателям поступило сообщение о пожаре в Людиново, сообщила пресс-служба МЧС.

Загорелась баня в одном из частных домовладений на улице Плеханова. На месте происшествия работали 6 человек и 2 единицы техники.

Пожар потушили, пострадавших нет.

Фото: пресс-служба МЧС.