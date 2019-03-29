Прокуратура изъяла мясо без документов у двух предпринимателей в Жиздринском районе

29.03.2019 18:16 100

Сотрудники прокуратуры, вместе с коллегами из Роспотребнадзора и комитета по ветеринарии провели проверку мясной продукции, реализуемой в магазинах и общепитах Жиздринского района.

По итогам проверки у двух предпринимателей изъяли и отправили на утилизацию мясную продукцию без ветеринарных свидетельств.

Были возбуждены дела об административном правонарушении. Материалы проверки и постановления были направлены в суд, сообщила пресс-служба прокуратуры в пятницу, 29 марта.

Фото: Pixabay.com.